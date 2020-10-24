Киев, , 18:14 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявляет, что под его машиной сегодня, 24 октября, нашли некое «устройство слежения».

Об этотм он рассказал через соцсети и в эфире украинского телевидения.

По словам Арахамии, «находка» случилась сегодня днем, когда он приехал на работу.

»…Сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток», — заявил он.

Соратник Зеленского отметил, что он вызвал полицию, и на месте происшествия работала бригада взрывотехников. По предварительным данным, обнаружено устройство слежения.

Позже пресс-служба Киевской городской прокуратуры уточнила, что уже открыто производство по факту возможного слежения за народным депутатом от «Слуги народа» Давидом Арахамией.

По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.

ИА REGNUM напоминает, что в воскресенье, 25 октября, на Украине состоятся местные выборы.