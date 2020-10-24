Киев, , 18:03 — REGNUM На Украине 24 октября обсуждают решение видеохостинга YouTube заблокировать накануне местных выборов, которые должны состояться 25 октября, канал главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

В частности, «112-Украина» отмечает, что канал Медведчука — самый популярный YouTube канал из украинских политиков. СМИ предполагает, что одна из главных причин блокировки канала связана с информацией на нем о российской вакцине от коронавируса.

В частности, подчеркивается, что канал создан 21 марта 2019 года, и за это время его посмотрели 158 млн раз, что является самым высоким показателем на платформе YouTube среди действующих украинских политиков. СМи отмечает, что ни один другой действующий или бывший депутат Верховной Рады, президент или член правительства не может похвастаться такой большой аудиторией в YouTube, как Медведчук. Для сравнения — канал президента Зеленского создан еще раньше, в январе 2019 года, и имеет лишь порядка 65 млн просмотров.

На канале регулярно публикуются интервью оппозиционного политика, в которых он последовательно критикует действия украинской власти, выступает за переговоры с Москвой, Донецком и Луганском ради достижения мира в Донбассе, возобновление экономических связей с Россией, снижение тарифов для украинцев, прекращение раскалывающей общество гуманитарной политики, напоминает «112».Кроме того, как подчеркивается, в своих видео-заявлениях Виктор Медведчук критикует политику США и Запада в целом в отношении Украины, в частности, сотрудничество Киева с МВФ и размещение американских биолабораторий на территории страны.

Вероятно, предполагает СМИ, именно жесткая позиция политика по этим вопросам стала причиной блокировки его YouTube-канала, так как штаб-квартира видеохостинга находится в городе Сан-Бруно, штат Калифорния. Также в материале напоминается, что в последнее время на канале Медведчука были опубликованы ряд интервью, где политик рассказывает о российской вакцине от коронавируса Спутник V. В начале октября политик в ходе визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о поставках на Украину российской вакцины, несмотря на «лист ожидания» в 50 стран (впоследствии инициатива была заблокирована президентом Зеленским). Эта информация вызвала резкую реакцию посольства США, которое заявило, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Хотя посольство США официально не является ветвью власти на Украине, однако по многочисленным данным, именно там находится центр управления украинским государством, о чем неоднократно рассказывал Медведчук, в том числе и на своем YouTube-канале.

ИА REGNUM напоминает, что 21 октября вслед за президентом Зеленским и минздрав Украины заявил, что переговоры с Россией для получения или покупки вакцины от коронавируса в принципе невозможны.