Ереван, , 17:23 — REGNUM В деле урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Российская Федерация является надежным посредником. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью египетской газете Al-Ahram Weekly.

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По его словам, РФ, выступая 10 октября в качестве посредника между сторонами в деле установления режима прекращения огня, продемонстрировала свою приверженность поиску мирного решения.

«Это был смелый, своевременный шаг (Москвы — прим. ИА REGNUM)», — отметил Саркисян, заявление которого обнародовала пресс-служба главы армянского государства.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября глава Армении Армен Саркисян обсудил со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном сложившуюся в Нагорном Карабахе.