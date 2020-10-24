Москва, , 16:50 — REGNUM В списке 100 персон, пользующихся среди жителей Российской Федерации наибольшим доверием, первое место занял действующий глава государства Владимир Путин. Об этом, как передает РБК, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данные проведенного 12−18 октября опроса, уровень доверия российскому лидеру оценивают в 67,7%, а эксперты фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в свою очередь, отмечают, что Путину доверяют 59% респондентов.

Согласно данным «Ромир», вторую позицию в списке персон, обогнав лидера ЛДПР Владимира Жириновского (третье место), занял глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.

В топ-10 также попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, премьер-министр страны Михаил Мишустин, телеведущий Андрей Малахов, шоумен Максим Галкин, актёр Константин Хабенский и журналист Владимир Соловьев.

Отмечается, что всего приняли участие в опросе 2,4 тысячи человек, которые могли самостоятельно выбрать до семи персон. Балльный рейтинг личностей составлялся по результатам опроса.

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