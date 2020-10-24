Ереван, , 16:18 — REGNUM Информация о том, что вооруженные силы (ВС) Азербайджана смогли сбить боевой самолет армянских военно-воздушных сил в небе над Нагорным Карабахом, не соответствует действительности. Об этом 24 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«Это (информация об уничтожении армянского самолета — прим. ИА REGNUM) абсолютная ложь», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Азербайджана сообщили, что 24 октября ВС Азербайджана смогли сбить боевой самолет ВВС Армении в небе над Нагорным Карабахом.

Читайте также: Минобороны Азербайджана: в Карабахе сбит армянский боевой самолет