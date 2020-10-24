Анкара, , 16:09 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «нужно лечить свою психику», после того, как глава Пятой республики выдвинул идею «посвященного ислама».

Напомним, что Макрон выступил с большой програмной речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции. Он заявил, что 9 декабря будет представлен соотвествующий законопроект, который направлен на укрепление республиканских ценностей. В рамках борьбы с «исламским сепаратизмом» французские власти хотят обратить особое внимание на обучение детей.

Также Макрон выдвинул идею о том, что во Франции необходимо создать вместе с Советом мусульман специальную организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» вреспублике.

Макрон подчеркнул, что ислам во Франции нужно освободить от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Отметит, что недавно во Франции мусульманин чеченского происхождения обезглавил школьного учителя истории, который на уроке свободы слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Эрдоган заявления Макрона воспринял в штыки. Выступая в городе Кайсери президент Турции заявил, что Макрону надо лечить психику.

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган.