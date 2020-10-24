Баку, 24 октября 2020, 16:10 — REGNUM О сбитии подразделениями противовоздушной обороны Азербайджана боевого самолета военно-воздушных сил Армении сообщили 24 октября в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
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По информации оборонного ведомства Азербайджана, самолет противника был сбит днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта.
В свою очередь в пресс-службе министерства обороны Армении данную информацию опровергли, назвав заявление азербайджанской стороны «абсолютной ложью».
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Напомним, ранее в генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили об обстреле армянской стороной с утра 24 октября Геранбойского и Тертерского районов.