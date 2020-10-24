Баку, , 15:45 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана заявило, что сегодня, 24 октября, азербайджанские силы смогли сбить боевой самолет армянских военно-воздушных сил в небе над Нагорным Карабахом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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«Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет Военно-воздушных сил Армении», — сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупномасштабные бои продолжаются в Нагорном Карабахе с 27 сентября, то есть уже почти месяц. Судя по сводкам с фронта, армянская сторона проигрывает — азербайджанской армии смогла захватить долину реки Аракс и выйти к государственной границе Армении, также азербайджанские силы смогли захватить ряд населенных пунктов на северном фланге фронта. Сейчас бои идут в центральной части фронта в районе Мартуни.