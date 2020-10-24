Киев, , 15:11 — REGNUM Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко ранее заболевший COVID-19 сообщил, что его выписали из больницы. Об этом он написал 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Во вторник, 20 октября, меня выписали из больницы, где я находился 16 дней, переведя на домашний больничный», — написал он.

Отметим, о своем инфицирования коронавирусной инфекцией депутат сообщил 1 октября.

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Напомним, по состоянию на 6 октября в украинском парламенте с начала эпидемии коронавирус выявили у 52 депутатов.