Киев, 24 октября 2020, 15:11 — REGNUM Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко ранее заболевший COVID-19 сообщил, что его выписали из больницы. Об этом он написал 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, о своем инфицирования коронавирусной инфекцией депутат сообщил 1 октября.
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Напомним, по состоянию на 6 октября в украинском парламенте с начала эпидемии коронавирус выявили у 52 депутатов.