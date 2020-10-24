Минск, , 15:09 — REGNUM В посольстве США в Белоруссии призвали своих граждан, находящихся в республике, избегать массовых собраний, а также обеспечить трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление было опубликовано 23 октября пресс-службой дипломатического представительства США в связи с ранее объявленным представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской ультиматумом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

В дипломатическом представительстве Соединенных Штатов Америки призвали своих граждан избегать массовых демонстраций, осознавать, что собрания, «призванные носить мирный характер, могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие». Также в результате массовых протестов могут возникнут перебои в работе общественного транспорта, могут быть перекрыты улицы, а также усилено присутствие правоохранителей в районе мест проведения митингов.

В связи с этим в посольстве призвали граждан избегать массовых мероприятий, следить за новостями, обеспечить запас еды, воды, лекарств, наличных средств и других предметов первой необходимости как минимум на три дня на случай чрезвычайной ситуации.

Также граждан США призвали иметь при себе документы, удостоверяющие личность с действующей визой или отметкой о безвизовом въезде.

Напомним, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала от президента Белоруссии Александра Лукашенко ухода в отставку, остановки «насилия на улицах», а также — освобождения «политзаключенных». «Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», — говорится в заявлении. С 26 октября в стране, по сообщению источника, начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка всех дорог, а также обвал продаж в государственных магазинах.

Читайте также: Экс-кандидат в президенты Белоруссии требует новых выборов