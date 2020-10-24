Москва, , 15:08 — REGNUM Свое поздравление личному составу и ветеранам подразделений специального назначения Вооруженных сил России в связи с 70-летием со дня основания данных структур направил министр обороны России Сергей Шойгу. Текст поздравления 24 октября распространило Минобороны России.

«За свою историю наша страна знает немало примеров мужества и стойкости спецназовцев, которые с честью и достоинством прошли через суровые испытания многих войн и локальных конфликтов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что успех данных подразделений основан на кропотливой и профессиональной подготовке, а также на силе духа российских военных и на их взаимовыручке.

«Эти качества сквозь десятилетия надежно связывают поколения солдат и офицеров, превращая их в крепкую семью, которая год от года становится сплоченнее и сильнее», — указывается в поздравлении.

Также указывается, что нынешнее поколение спецназовцев, как всегда, отличает безупречное боевое мастерство и умение несмотря ни на что выполнить поставленные задачи и добиться намеченных целей, и уточняется, что особые заслуги в развитии данных подразделений и укреплении их боевого духа принадлежат ветеранам.

«В день юбилея желаю вам, дорогие товарищи, здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в совершенствовании профессиональной выучки и верности духовно-нравственным идеалам Родины во благо укрепления обороноспособности нашего государства», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие Западного военного округа провели практические учения, приуроченные к 70-летию со дня основания российских подразделений специального назначения.