Киев, , 13:38 — REGNUM К переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в ближайшее время могут привлечь священников, заявил на одном из мероприятий в Киеве вице-премьер-министр, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель правительства Украины пояснил, что именно у представителей религиозных организаций — «наибольший опыт в восстановлении доверия».

«Сложные переговоры подразумевают, в том числе, сложные диалоги. Одна из задач на повестке дня — это снижение уровня страха в обществе и возобновление доверия. Представители церквей имеют хороший опыт ведения таких переговоров», — отметил украинский вице-премьер.

Резников дал понять, что инициатива уже обсуждалась, и представители «различных конфессий» положительно отреагировали на такое решение.

Вместе с тем вице-премьер ушел от комментария относительно того, какую именно церковь могут подключить к переговорам.

ИА REGNUM напоминает, что официальные власти не жалуют каноническую Украинскую православную церковь, которая по сути с 2014 года находится в глубокой оппозиции.

Более того, в ходе недавнего визита в Стамбул президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем, который является одним из главным лоббистов создания структуры «Православная церковь Украины». По мнению экспертов, это «более чем наглядный сигнал» для верующих Украины.