Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 14:10 — REGNUM Исполнительный комитет Союза независимых социал-демократов (далее — СНСД) 24 октября принял решение приостановить агитационную деятельность и митинги в рамках кампании «Воссоединение для Сербии» для усиления своих позиций на предстоящих местных выборах в Боснии и Герцеговине из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации стране. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Приостановка предвыборной кампании вступит в силу 26 октября и продлится до 2 ноября, когда исполнительный комитет парти пересмотрит актуальную эпидемиологическую ситуацию в Боснии и Герцеговине и примет решение о дальнейших мерах.

Главный избирательный штаб СНСД призвал и обязал всех своих кандидатов и свои муниципальные/городские отделения строго соблюдать запрет на публичные собрания, митинги и общественную агитацию.

«Предвыборная кампании в течение периода действия этого решения будет проходить в интернете, а также через личный контакт с избирателями», — пояснили в партии.