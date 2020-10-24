Москва, , 14:00 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция имеет право наравне с Россией и США участвовать в урегулировании конфликта на территории Нагорного Карабаха, вызвало появление множества комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 24 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

"Турция имеет право освободить оккупированную территорию Кипра, чтобы киприоты, как греческого, так и турецкого происхождения развивались и жили свободно в своём цветущем государстве. Уже полвека продолжается оккупация северной части Кипра Турцией», — напомнил Константин.

Ряд граждан привёл истерические справки о том, каким образом различные территории попали во владение Турции. По мнению граждан, Анкара исповедует агрессивную политику по захвату чужих стран, что исключает её участие в урегулировании конфликта в Карабахе по этическим соображениям.

«Турки всю свою историю только и делали, что имея многочисленных головорезов, захватывали чужие земли, своего у них не было никогда. Константинополь не прощу никогда и, кстати, отдыхать в Турцию не ездил и не поеду никогда и вам не рекомендую», — пишет пользователь Yacht s.

Некоторые комментаторы указали на то, что президент России Владимир Путин оказал немалое участие в помощи главе Турции Эрдогану, во время попытки его конкурентов устроить в стране переворот в 2016 году. Граждане обвинили лидера Турции в неблагодарности и бестактности.

«Неблагодарный человек это президент Эрдоган. Владимир Владимирович чуть ли не с того света вытащил президента Турции во время госпереворота в стране, а он вот таким образом высказывает свою благодарность», — поделился мнением Курбан О.

Нашлись и те, кто призвал российские власти вести более активную деятельность по отстаиванию своих интересов районе Нагорного Карабаха. Граждане предложили снабдить одну из сторон, которая более всего отвечает интересам Российской Федерации, необходимые средства для победы в конфликте.

«Российское верхушке надо не саммиты с брифингами проводить, состязаясь в изящной словесности, а давно уже перейти к делу. А именно: подкинуть Армении технические средства, чтобы вынести турок за скобки», — думает Юрий.

Напомним, 24 октября стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве его страны участвовать в урегулировании конфликта на территории Нагорного Карабаха.