Киев, , 13:20 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников призывает нынешнюю белорусскую оппозицию «четко сказать, что Крым является украинским, и весь Донбасс является украинским».

Об этом он заявил вечером 23 октября в прямом эфире политического ток-шоу, обращаясь к жене белорусского оппозиционера Виктории Цепкало, которая также вышла в эфир украинского телевидения.

По его словам, в случае отсутствия такого публичного признания «демократии в Белоруссии не будет».

«Будьте готовы, что вы должны четко это сказать… Если вы не определились, что возле вас есть страна, которая оккупирована вашим северным соседом… поверьте, у вас демократии не будет», — заявил Резников.

Виктория Цепкало, в свою очередь, не стала делать громких заявлений, отметив лишь, что белорусская оппозиция ценит отношения как с Украиной, так и с Россией — «ведь у нас огромное количество родственников, друзей, знакомых, партнеров, как на Украине, так и в России».

ИА REGNUM напоминает, что 1 октября в МИД Украины пригласили советника-посланника посольства Белоруссии для объяснений по поводу участия в VII Форуме регионов Белоруссии и России представителя «российской оккупационной администрации» Владимира Константинова.

В ходе беседы, согласно открытым источникам, выяснилось, что Белоруссия официально не собирается признавать Крым российским.