Киев, , 13:06 — REGNUM Администрация сервиса YouТube, который принадлежит американской корпорации Google, накануне местных выборов на Украине заблокировала канал главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), народного депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука.

Об этом говорится в официальном заявлении партии ОПЗЖ, обнародованном 24 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политсила отмечает, что таким образом было ограничено право украинцев на получение правдивой информации о том, что США осуществляют внешнее управление Украиной, превращая ее в свою колонию, а также о необходимости восстановления торгово-экономических связей с Россией и покупки российской вакцины от коронавируса.

В ОПЗЖ отметили, что YouТube-канал Виктора Медведчука был создан сравнительно недавно — 21 марта 2019 года, однако пользовался огромной популярностью, имея более 71,6 тыс. подписчиков и 158 млн просмотров. По последнему показателю YouТube-канал Медведчука оставил далеко позади YouТube-каналы других украинских политиков, таких как президент Украины Владимир Зеленский (64,7 млн просмотров), Петр Порошенко (53,6 млн просмотров), Юлия Тимошенко (61,3 млн просмотров) и прочие.

«Такая популярность закономерна, поскольку Виктор Медведчук выступает за восстановление торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, защищает русский язык от дискриминации, выступает в защиту единственной канонической православной церкви в Украине от гонений и нападок, а также отстаивает защиту исторической памяти и борется с переписыванием истории нашей страны, принимает активное участие в работе межфракционного и межпарламентского объединения, ставящего своей целью установление мира в Украине, защищая интересы Украины, проводит успешные переговоры с лидерами государств», — подчеркнули в партии.

В ОПЗЖ не сомневаются, что такие действия администрации YouТube являются актом политической мести со стороны США лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь», который не боится говорить правду. В частности, отмечает в заявлении, это месть за его принципиальную позицию и активность, направленную, в частности, на расследование деятельности биолабораторий Пентагона на территории Украины.

«Прекращение работы Youtube-канала Виктора Медведчука также призвано помешать донесению до украинского народа объективной, невыгодной Соединенным Штатам Америки информации о вакцине «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ напомнили, что ранее с целью недопущения вакцинации украинцев, увеличения числа жертв среди населения нашей страны посольство США открыто вмешалось во внутренние дела Украины, сделав «вопиющее и хамское» заявление о том, что Украина не будет закупать единственную существующую в настоящий момент в мире вакцину от коронавируса, о возможности поставки которой договорился именно Медведчук.

«Блокирование Youtube-канала Виктора Медведчука направлено на ограничение права украинцев на информацию о достигнутых Виктором Медведчуком в ходе переговоров с Владимиром Путиным договоренностях относительно снятия в одностороннем порядке ответных санкций с ряда украинских предприятий, что позволит им нарастить объемы производства, даст работу гражданам нашей страны, остановит волну банкротств предприятий и продажу их за бесценок наравне с землей и недрами Украины, в чем заинтересованы финансово-промышленные круги в США», — отмечается в заявлении.

Помимо этого, блокирование означенного канала, по сути, является вмешательством во внутренние дела Украины, ограничением права на свободу слова и доступ к информации.

«Блокирование Youtube-канала Виктора Медведчука является ограничением свободы слова и подтверждает, что действия корпорации Google направлены на искажение реальной информационной картины, это делается в интересах определенных политических и финансовых кругов США, желающих полностью подчинить и беспрепятственно грабить Украину», — отметили в партии.

«Такие шаги лишь укрепляют нашу партию в решимости отстаивать интересы украинского народа, защищать суверенитет и независимость нашей страны. Верим, что украинский народ поддержит нас в том, чтобы сбросить ярмо внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки!» — подчеркнули в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM ранее сообщало, что ряд украинских СМИ, которые накануне выборов распространяли фейки о Викторе Медведчуке, понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством.

В воскресенье, 25 октября, на Украине должны состояться местные выборы.