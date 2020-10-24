Бишкек, 24 октября 2020, 12:18 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила дату проведения досрочных выборов президента на 10 января 2021 года. Об этом сообщила 24 октября предстедатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.
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Напомним, ранее исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что дата проведения досрочных выборов президента, а также дата парламентских выборов будет назначена после внесения изменений в основной закон республики.