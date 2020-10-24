Бишкек, , 11:49 — REGNUM Сотрудники министерства внутренних дел Киргизии прибыли сегодня, 24 октября, в здание Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в республике, где начали изъятие документов, связанных с выборами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК Руслана Изрекова. Об этом также сообщает информационное агентство «24.kg».

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По словам представителя Центральной избирательной комиссии, правоохранителей интересуют все документы, касающиеся прошедших выборов, начиная с даты 3 июля 2020 года.

Информационное агентство «24.kg» со ссылкой на МВД также сообщает, что обыски и выемка документов в ЦИК проводятся на основании постановления Первомайского районного суда, вынесенного 22 октября.

Также со ссылкой на члена ЦИК Гульнару Джурабаеву информационное агентство сообщает, что в постановлении не указан конкретный перечень документов, подлежащих изъятию.

«В целом даже непонятно, на основании чего и каким образом это проводится», — цитирует «24.kg» Гульнару Джурабаеву.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября большинство депутатов действующего парламента Киргизии проголосовали за перенос сроков проведения выборов в парламент. Согласно законопроекту, одобренному депутатами, выборы в текущем году проводиться не будут. Кроме того, выборам должна предшествовать реформа избирательной системы. К весне 2021 года должна быть доведена до конца реформа избирательной системы и после этого будут определены сроки президентских и парламентских выборов.

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