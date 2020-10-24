Кишинёв, 24 октября 2020, 11:43 — REGNUM Партия коммунистов Молдавии присоединилась к инициативе «братских партий», требующих «немедленной ревизии и немедленного закрытия» всех секретных биологических лабораторий США на территории независимых государств. Соответствующее заявление было опубликовано 23 октября пресс-службой политической силы.
Также в пресс-службе политической силы отметили, что подобного рода лабораторий открыто почти полторы тысячи. Со ссылкой на данные, ранее опубликованные средствами массовой информации республики, источник сообщает, что военно-биологическая лаборатория Соединенных Штатов Америки есть также и в Молдавии.
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В связи с этим представители политический силы заявили, что видят в существовании биолабораторий США «не только прямую угрозу жизни и здоровью граждан, но и вызывающее проявление политики американского неоколониализма».
Со ссылкой на законодательство Молдавии представители коммунистический партии также отметили, что существование американской биологической лаборатории военного назначения противоречит Конституции республики, в которой прописан нейтралитет государства.
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Также в пресс-службе политической партии заявили, что направляют запрос в Службу информации и безопасности Молдавии с требованием подтвердить либо опровергнуть существование военно-биологической лаборатории США на территории страны.