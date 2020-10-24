Кишинёв, , 11:43 — REGNUM Партия коммунистов Молдавии присоединилась к инициативе «братских партий», требующих «немедленной ревизии и немедленного закрытия» всех секретных биологических лабораторий США на территории независимых государств. Соответствующее заявление было опубликовано 23 октября пресс-службой политической силы.

«Характерной чертой деятельности этих секретных лабораторий является их полнейшая неподконтрольность государственным властям на территориях которых они расположены. Никто не знает, какого рода эксперименты проводятся за их плотно закрытыми дверями, с какими вирусами они работают, насколько они безопасны для рядовых жителей», — говорится в заявлении.

Также в пресс-службе политической силы отметили, что подобного рода лабораторий открыто почти полторы тысячи. Со ссылкой на данные, ранее опубликованные средствами массовой информации республики, источник сообщает, что военно-биологическая лаборатория Соединенных Штатов Америки есть также и в Молдавии.

Читайте также: Европейская пресса заинтересовалась биолабораториями США на Украине

В связи с этим представители политический силы заявили, что видят в существовании биолабораторий США «не только прямую угрозу жизни и здоровью граждан, но и вызывающее проявление политики американского неоколониализма».

Со ссылкой на законодательство Молдавии представители коммунистический партии также отметили, что существование американской биологической лаборатории военного назначения противоречит Конституции республики, в которой прописан нейтралитет государства.

Читайте также: В разгар пандемии Россия оказалась в окружении биолабораторий США — эксперт

Также в пресс-службе политической партии заявили, что направляют запрос в Службу информации и безопасности Молдавии с требованием подтвердить либо опровергнуть существование военно-биологической лаборатории США на территории страны.