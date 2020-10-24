24 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Встречи и переговоры госсекретаря США Майка Помпео в Вашингтоне со своими азербайджанским и армянским коллегами не привели к конкретным результатам. Помпео, конечно, присоединился к призывам положить конец боевым действиям между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, но одновременно констатировал наличие «сложной дипломатической ситуации».

Станислав Тарасов, , 10:57 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Сложно сказать, на что рассчитывали главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян, отправляясь после встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве в Вашингтон на переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Дело в том, что президент России Владимир Путин, инициируя переговоры в российской столице, действовал по сценарию договоренностей в формате Минской группы ОБСЕ. США полностью поддерживали действия Москвы. И не наша вина, что достигнутые договоренности о гуманитарном перемирии оказались сорванными. Отношения конфликтующих сторон настолько обострились на эмоциональном и политическом уровнях, что Лаврову не удалось вновь собрать вместе глав МИД Азербайджана и Армении. Забегая вперед, отметим, что этого не удалось сделать и Помпео в Вашингтоне.

Отсюда вопрос о причинах американского вояжа Байрамова и Мнацаканяна. Директор Центра изучения Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета Анджела Стент так оценивала ситуацию: «Я думаю, самое большее, что Соединенные Штаты могут сделать — это попытаться убедить обе эти стороны согласиться на прекращение огня. Но, конечно, это произошло в Москве, пару недель назад. Они договорились о прекращении огня. Затем оно было нарушено. Соединенные Штаты мало что могут сделать. Здесь у них ограниченные рычаги влияния». В целом прогноз Стент оказался верным, хотя существуют важные нюансы. Дело в том, что накануне выборов администрация президента США Дональда Трампа пытается не потерять влиятельную армянскую диаспору и заручиться ее поддержкой. Поэтому в момент начала карабахской войны Вашингтон проявлял симпатии в отношении Армении и армян Нагорного Карабаха.

Помпео заявлял: «Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы». После чего раскритиковал турецкую помощь Азербайджан. В этой связи американское издание The National Interest рекомендовало Белому дому «признать Арцах как независимое государство, что могло бы стать отличным дипломатическим сигналом Турции — ее политика в регионе может иметь неприятные последствия». С этой точки зрения заход армянской дипломатии на Анкару через Вашингтон не был лишен определенного здравого смысла. Однако встречи и переговоры Помпео с азербайджанским и армянским коллегами не привели к конкретным результатам. Госсекретарь, конечно, присоединился к призывам положить конец боевым действиям между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, но констатировал наличие «сложной дипломатической ситуации». Ему также не удалось организовать трехстороннюю встречу.

Встреча министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне U.S. Department of State

По большому счету, пишет американское издание The Hill, «прошли времена, когда безопасность на Кавказе связывали с европейской безопасностью, из чего и выросла решимость Азербайджана начать войну с поддержкой Турции». Чем бы не закончилась нынешняя карабахская война, очередным перемирием и режимом прекращения огня, напряженность на Кавказе, в Черном море, на Ближнем Востоке и в Средиземноморье будет усиливаться, обозначая новую связь между безопасностью на Кавказе и в Европе. Что дальше? На наш взгляд, сейчас напрашивается необходимость встреч и переговоров глав МИД России, США и Франции по карабахскому урегулированию. Чтобы такие переговоры были действенными с точки зрения прекращения боевых действий, необходимо выдвинуть конкретный ультиматум конфликтующим сторонам, что сопряжено с выработкой соответствующей дорожной карты. Это первое.

Второе. Страны-сопредседатели Минской группы, заявившие о сохранении этого переговорного формата, должны четко заявить, что видят исключительно дипломатическое решения конфликта. Третье. Турция не может быть участником урегулирования конфликта. Все игроки, включая внешних, должны отказаться от любых действий, которые могут привести к продолжению боевых действий и новым потерям. Четвертое. Учитывая, что Армения и Азербайджан занимают максималистскую позицию, необходимо перевести Нагорный Карабах под международный контроль и спасти жизнь проживающих там армян. Дальнейшие дискуссии о статусе Карабаха, его границах — вторичны. За этим процессом должны следить миротворческие силы, которые обязаны разделить азербайджанцев и армян, обеспечить безопасность и тех, и других, быть в силах гарантировать исполнение компромиссных решений.

В противном случае, как считает турецкое издание Sabah, «Карабаху уготована судьба Сирии». И не случайно от Тегерана поступило предложение создать трехсторонний механизм Иран — Россия — Турция для урегулирования проблемы в Нагорном Карабахе по аналогии с астанинским процессом в Сирии.