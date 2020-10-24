Кишинёв, , 11:50 — REGNUM В Молдавии четыре депутата покинули политическую партию Pro Moldova. Об этом народные избранники написали 23 октября на своих страницах в одной из социальных сетей.

Из политической силы вышли Сергей Сырбу, бывший министр здравоохранения республики Руксанда Главан, а также Григорий Репещук и Элеонора Граур.

Причину выхода из состава политической силы Руксанда Главан не указала, но сообщила, что не будет присоединяться к какой либо другой политической силе.

В свою очередь Элеонора Граур сообщила, что причин ее ухода из политической партии множество, но перечислять их она сочла неуместным. Она также указала, что лидер политической силы Андриан Канду талантливый политик, который желает построить современную европейскую партию, но от него зависит не всё.

Покинувшие партию также сообщили, что будут продолжать работать в парламенте в качестве независимых депутатов.

В свою очередь лидер политической силы Pro Moldova Андриан Канду заявил, что возглавляемая им политическая сила является молодой оппозиционной партией свободных людей, которые могут как свободно присоединиться к политической силе, так и уйти, оценивая риски и критику. Он также отметил, что позиция оппозиционной партии остается прежней — президент Молдавии Игорь Додон «должен уйти».

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Напомним, 1 ноября в Молдавии состоятся выборы президента. Ранее лидеру Pro Moldova Андриану Канду отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты.

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