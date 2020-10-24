Москва, , 10:28 — REGNUM НДТ — наилучшие доступные технологии, призванные обеспечить наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. Но на практике всё оказывается не так просто. Под предлогом актуализации первого издания информационно-технического справочника НДТ ИТС 9−2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» Бюро НДТ Минпромторга РФ подготовило и выложило для публичного обсуждения проект нового справочника ИТС 9−2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами» в открытом доступе:

Новый проект не только не исправил ошибки и перекосы первого издания, но усугубил их и еще больше запутал ситуацию.

Коренные ошибки ИТС 2015 года были следующие:

1. Выделение сжигания отходов в отдельную область применения и полное отсутствие сравнения этой технологии с другими доступными технологиями по основополагающему критерию снижение негативного воздействия на окружающую среду (HBOC).

2. Отсутствие оценки HBOC по жизненному циклу, что создает искаженное представление о степени экологической опасности предлагаемых НДТ — иллюзию безопасности.

3. Дробление технологий на фрагменты (например, «процедура проверки и отбора проб», «оптимизация стехиометрии воздуха», «путь движения дымовых газов» и т.п. — всего 78 структурных элементов) и представление этих фрагментов самостоятельными НДТ, что, в отсутствие сравнения с другими доступными технологиями, полностью противоречит целеполаганию НДТ, сформулированному в ст.28.1 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»):

«применение НДТ направлено на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду».

Все эти «родовые травмы» первого издания полностью перекочевали в новый проект ИТС. По-прежнему, в качестве НДТ предлагается сжигание ТКО (как смешанных, так и обработанных) и осадков сточных вод. Хотя, например, ИТС 10−2019 «Очистка сточных вод…» предлагает целый набор НДТ по переработке осадков сточных вод, первой и лучшей из которых является технология анаэробной стабилизации осадка (метановое сбраживание). Однако сравнительная оценка технологии сжигания с ней не проводилась, по понятной причине — результат будет совсем не в пользу сжигания.

Фактически, «актуализированный» ИТС отличается от первого издания ИТС 9−2015 года только названием.

Категорически неприемлемо то, что Секретариатом ТРГ 9 был закрыт доступ членам ТРГ к данным анкет технологий, в результате чего эксперты были лишены возможности самостоятельно провести оценку HBOCпо жизненному циклу.

Само принятие решения об отнесении технологий к НДТ было осуществлено с грубым нарушением процедуры, прописанной в п.4.2.4 Проекта ИТС как «достижение согласия между всеми членами ТРГ» (стр.128)

Результаты голосования по рассмотрению проекта ИТС 9−2020 таковы:

из 46 членов ТРГ с правом голосования проголомовали:

«За» — 22,

«Против» — 10,

«Воздержался» — 2.

В такой ситуации по процедуре необходимо проводить, согласно п.4.2.4, «более углубленную комплексную оценку технологии», но это не было сделано.

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