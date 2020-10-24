Киев, , 09:18 — REGNUM Украинские СМИ, которые распространяют фейк о связи задержанных накануне Службой безопасности Украины активистов с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, понесут ответственность.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, обнародованном 24 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что 23 октября 2020 года ряд центральных СМИ Украины «безосновательно и руководствуясь примитивным политическим заказом» распространили лживую информацию о том, что СБУ задержало участников организации (активистов), якобы причастных к рейдерским захватам и протестным акциям, которые якобы имеют отношение к Медведчуку.

В партии подчеркивают, что подобные заявления являются циничной ложью и направлены на нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации Виктора Медведчука, а также — являются местью за его принципиальную позицию, касающуюся борьбы с внешним управлением Украиной, установления мира в стране, восстановление торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, борьбой с дискриминацией русского языка.

«Распространение данной лживой информации перед предстоящими выборами, назначенными на 25 октября, является частью грязной программы предвыборной борьбы, направленной на недопущение победы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на местных выборах», — считают в политсиле.

«Указанные выше средства массовой информации, а также те СМИ, которые распространят данную грязную фальшивку — будут нести ответственность в соответствии с украинским законодательством», — пообещали в партии.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоятся местные выборы.

Вечером 23 октября в СБУ заявили, что в Киевской области задержали активистов, членов общественной организации, которые якобы участвовали в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях. Никаких имен депутатов в спецслужбе при этом не сообщали.