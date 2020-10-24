Минск, , 09:28 — REGNUM В Белоруссии администратором канала, на котором размещались данные о сотрудниках правоохранительных органов, оказался несовершеннолетний. Об этом 23 октября заявила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова на своем telegram-канале.

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Речь идет о telegram-канале «Данные карателей Беларуси», которым оказался пятнадцатилетний житель города Добруш (Гомельская область).

Со ссылкой на подозреваемого, в министерстве внутренних дел сообщили, что «в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать» указанный telegram-канал.

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По словам подозреваемого, он ответил согласием на поступившее предложение, так как через канал можно было получать от подписчиков денежные средства. Канал был создан подозреваемым в середине августа. Большинство данных для продвигаемого им ресурса он брал из другого канала — «Каратели Беларуси».

«Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла», — сообщила Чемоданова.

В отношении подозреваемого проводится проверка, а его действиям будет дана правовая оценка. Средства, полученные в результате администрирования канала, пойдут в пользу государства уточнили в МВД.

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