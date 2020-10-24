Киев, 24 октября 2020, 08:40 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что преждевременно пока говорить о конкретном плане «возвращения» Крыма в состав Украины, но сделан шаг по возвращению Киевом вопроса полуострова в повестку дня. Об этом 23 октября украинский политик заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Он также напомнил, что с 2014 года «даже в Нормандском формате», а также в Минских соглашениях, о Крыме «речь не шла и не идет сегодня».
По словам Резникова, «возвращение вообще истории с Крымом и включение его в повестку дня… представителями политической власти» Украины является «сдвигом с места».
Резников также подчеркнул, что сегодня преждевременно говорить о плане возвращения Крыма в состав Украины, не имея понимания от «партнеров» Киева по этому вопросу.
Напомним, в 2014 году после государственного переворота, произошедшего в результате массовых беспорядков на Украине (так называемый майдан) жители Крыма приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Российской Федерацией. Об этом крымчане высказались на референдуме, состоявшемся в марте 2014 года. В свою очередь Киев не признает волеизъявление жителей полуострова, считая Крым оккупированной территорией. Ранее Киев блокировал поставку с материковой Украины продовольствия на территорию полуострова. Также Украина перекрыла поставку в Крым воды и электроэнергии.