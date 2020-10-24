Киев, , 08:40 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что преждевременно пока говорить о конкретном плане «возвращения» Крыма в состав Украины, но сделан шаг по возвращению Киевом вопроса полуострова в повестку дня. Об этом 23 октября украинский политик заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Я бы хотел сделать акцент на том, что на сегодняшний день звучит возвращение вопроса Крыма в повестку дня», — заявил Резников, подчеркнув, что в 2014 году Крым и Севастополь были не «аннексированы», а «оккупированы».

Он также напомнил, что с 2014 года «даже в Нормандском формате», а также в Минских соглашениях, о Крыме «речь не шла и не идет сегодня».

По словам Резникова, «возвращение вообще истории с Крымом и включение его в повестку дня… представителями политической власти» Украины является «сдвигом с места».

«Сегодня звучит официально, не только из уст президента, от представителей МИ… от секретаря СНБО о том, что речь идет о создании платформы, которая называется «Крымская платформа», с привлечением не только наших друзей в Нормандском формате — Германии и Франции, а и других стран, чтобы начать это обсуждать», — заявил политик.

Резников также подчеркнул, что сегодня преждевременно говорить о плане возвращения Крыма в состав Украины, не имея понимания от «партнеров» Киева по этому вопросу.

«Но мы говорим о том, что о Крыме мы сегодня публично из уст публичной власти начинаем говорить это уже сдвиг», — заявил он.

Напомним, в 2014 году после государственного переворота, произошедшего в результате массовых беспорядков на Украине (так называемый майдан) жители Крыма приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Российской Федерацией. Об этом крымчане высказались на референдуме, состоявшемся в марте 2014 года. В свою очередь Киев не признает волеизъявление жителей полуострова, считая Крым оккупированной территорией. Ранее Киев блокировал поставку с материковой Украины продовольствия на территорию полуострова. Также Украина перекрыла поставку в Крым воды и электроэнергии.