Скопье, , 11:26 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и заместитель секретаря департамента США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Кийт Крак 23 октября подписали меморандум о безопасности технологии 5G.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в меморандуме Македония и США подтверждают намерение укреплять сотрудничество при реализации технологии 5G в соответствии с оперативным планом, одобренным в 2019 году.

Зоран Заев Возросшее число данных дополнительно свяжет мировую экономику, включая Северную Македонию и США, и облегчит торговлю и другие пограничные услуги… Мы говорим о цифровизации как о четвертой революции, в ходе которой сеть 5G вызовет больше позитивных эффектов, чем появление электроэнергии, и станет инструментом трансформации, главным образом при цифровизации традиционной индустрии.

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В настоящий момент США активно пытается навязать странам Западных Балкан свои стандарты безопасности в области цифровых технологий и препятствует проникновению китайского 5G интернета в регион. США удалось добиться установления своих стандартов в Сербии, Косово, Северной Македонии и Албании.

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