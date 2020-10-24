Скопье, 24 октября 2020, 11:26 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и заместитель секретаря департамента США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Кийт Крак 23 октября подписали меморандум о безопасности технологии 5G.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в меморандуме Македония и США подтверждают намерение укреплять сотрудничество при реализации технологии 5G в соответствии с оперативным планом, одобренным в 2019 году.
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В настоящий момент США активно пытается навязать странам Западных Балкан свои стандарты безопасности в области цифровых технологий и препятствует проникновению китайского 5G интернета в регион. США удалось добиться установления своих стандартов в Сербии, Косово, Северной Македонии и Албании.
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