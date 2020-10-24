, 09:12 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти и министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла 23 октября прибыли в Скопье, где провели встречи с первыми лицами Северной Македонии — президентом Стево Пендаровски, премьер-министром Зораном Заевым, главой парламента этническим албанцем Талятом Джафери и главой МИД, этническим албанцев Буяром Османи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны подчеркнули блестящее состояние двусторонних отношений, построенных на принципе взаимного уважения. Президент Пендаровски подчеркнул, что пандемия COVID-19 не стало препятствием для двустороннего сотрудничества.

Свидетельством дружественного расположения премьер-министр Заев назвал отправку македонского контингента на службу в миссии НАТО в крае КФОР.

Стороны обсудили строительство автострады, которая соединит Косово и Македонию и открытие совместного КПП в Беланоц-Станчиче. При этом премьер-министр Македонии подчеркнул, что Косово является важнейшим экономическим партнером его страны.

Македонский политик также приветствовал заключение Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией.