Москва, , 08:04 — REGNUM Российское руководство пока не владеет полной информацией, чтобы оценить заявление президента США Дональда Трампа об «очень хорошем прогрессе» в переговорах по Нагорному Карабаху, сообщил 23 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы пока не знаем», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, разделяют ли в Москве точку зрения американского лидера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 октября в Вашингтоне состоялись отдельные встречи глав МИД Армении и Азербайджана с госсекретарём США Майклом Помпео, в ходе которых обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. В американской столице также прошли переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — представителями России, США и Франции.

Одновременно президент США Дональд Трамп объявил, что лично принимал участие в переговорах по Нагорному Карабаху и что по их результатам «был достигнут очень хороший прогресс».

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