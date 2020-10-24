Киев, , 08:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский испугался шума во время встречи, которая происходила после открытия ледового стадиона Mariupol Ice Center в Мариуполе (оккупированная Украиной часть ДНР). Соответствующая видеозапись была опубликована на telegram-канале украинского издания «Страна».

Зеленский вместе с украинскими чиновниками сидел за столом и общался с присутствующими и в один из моментов в помещении раздался шум, исходивший предположительно от звуковой аппаратуры и заставивший украинского лидера скривиться, закрыть пальцами уши и отодвинуться с места, на котором он сидел.

Спустя мгновение президенту Украины удалось овладеть ситуацией, он перевел произошедшее в шутку, подбадривая присутствующих в помещении.

«Все нормально, все нормально. Это звук. Все нормально. Видите, все спортсмены, у всех сердце здоровое. И это самое главное. Всех проверили, никто не убежал, видите? Все люди крепкие и прекрасно», — отшутился Зеленский.

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