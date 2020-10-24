Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Обвинения администрации США в причастности российской организации к хакерской атаке на нефтехимический объект являются необоснованными, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Заявление опубликовано на странице посольства России в США в социальной сети Facebook.

23 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ). В ведомстве заявили, что предоставленные российской организацией инструменты использовались для кибератаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке.

Посол России в США заявил, что эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Антонов призвал правительство США отказаться от практики голословных обвинений. Он добавил, что для стабильности системы международной информационной безопасности требуется возобновление диалога между представителями разных стран.

«Россия, в отличие от Соединённых Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере. Вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений», — подчеркнул посол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент России Владимир Путин выступил с предложением о реализации комплекса мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности.

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