Ла-Пас, , 07:57 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес покинул Аргентину и направился в Венесуэлу, сообщает агентство Telam.

По его данным, Моралес вылетел в Каракас правительственным рейсом 23 октября. Однако пока власти Боливарианской Республики не подтвердили эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября по итогам всеобщих выборов в Боливии партия «Движение к социализму» Эво Моралеса получила большинство голосов в обеих палатах национального парламента. Также представитель партии Луис Арсе победил на президентских выборах в Боливии.

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