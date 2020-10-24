Баку, , 07:49 — REGNUM Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провёл переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Вашингтоне, сообщили 24 октября в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что на переговорах он обвинил Ереван в нарушении режима гуманитарного прекращения огня, обстреле ракетами городов и населенных пунктов Азербайджана за пределами зоны конфликта.

«Министр довел до сведения сопредседателей заявление руководства Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта», — говорится в сообщении.

Такое положение дел министр назвал продолжением «деструктивной политики армянской стороны».

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Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан применяют все виды тяжелых вооружений и несут потери, при этом обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договорённостей, которые были достигнуты в Москве 10 и 17 октября.

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