Скопье, , 10:30 — REGNUM Депутат парламента Северной Македонии от партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Игор Дурлоски 23 октября отказался от своего мандата.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик объяснил свое решение тем, что для депутата политический прагматизм становится более важным, чем мораль, что для него неприемлемо.

По словам Дурлоски, для него приориетом являются национальные интересы, справедливость несправедливо преследуемым и «нормальное государство для наших детей».

Политик пожелал своим коллегам из коалиции «Возвращение македонии» упорства, устойчивости и зрелости и заявил, что он по-прежнему верен своим сторонникам.

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