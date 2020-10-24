Скопье, , 08:50 — REGNUM Министры здравоохранения стран-участниц Берлинского процесса 23 октября приняли участие в конференции, посвященной распространению коронавируса.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, представители Албании, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Польши и Евросоюза обменялись опытом борьбы с вирусом и для лучшей координации своих действий.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче поблагодарил представителей ЕС и европейских государств за помощь в борьбе с пандемией и сообщил о мерах, применяемых правительством Северной Македонии для борьбы с инфекцией и поддержки граждан в условиях кризиса. Политик подчеркнул важность сотрудничества с Евросоюзом в борьбе с COVID-19 для стран Западных Балкан.

По словам Филипче, в условиях пандемии система здравоохранения страны была реорганизована.

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