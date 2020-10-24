Киев, , 07:40 — REGNUM Строительство Газпромом «ненужных» газопроводов в обход Украины является исполнением «политической воли» российского руководства заявил генеральный директор оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон в интервью изданию «Комментарии».

Основной «проблемой» Газпрома по мнению Макогона является то, что российская компания «не совсем коммерческая организация», а газ по его словам всегда был «элементом политики» России, что якобы «крайне негативно» сказывается на компании.

«Десятки миллиардов долларов «Газпром» выбросил на ненужные обходные газопроводы, только чтобы исполнить политическую волю руководства России, цель которого — лишить Украину транзитного дохода ($2 млрд в год)», — цитирует Макогона РБК.

По словам главы украинской ГТС если бы Газпром был исключительно коммерческой организацией, то Киев и Москва смогли бы сотрудничать успешно и обеспечивать транзит газа из РФ в ЕС.

Макогон также заявил, что самой большой угрозой для Киева является запуск обходных газопроводов, так как в этом случае Киев лишится дохода за транзит газа.

«Газпром» строит обходные газопроводы вокруг Украины: Северные потоки, Турецкий поток. И в этом аспекте «Газпром» для нас — конкурент. Более того, если «Газпром» запустит эти газопроводы, то мы потеряем транзит и транзитный доход. И это — самая большая угроза для оператора ГТС Украины», — подытожил он, пообещав до конца бороться против обходных газопроводов.

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Напомним, за первое полугодие текущего года 73% дохода украинский оператор ГТС получил за транзит газа из России в страны Европейского Союза и Молдавию. Остальные 27% доходов ГТС составляет оплата услуг транспортировки газа на Украине, услуги по суточной балансировке и другие услуги.