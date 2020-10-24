Киев, 24 октября 2020, 07:40 — REGNUM Строительство Газпромом «ненужных» газопроводов в обход Украины является исполнением «политической воли» российского руководства заявил генеральный директор оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон в интервью изданию «Комментарии».
Основной «проблемой» Газпрома по мнению Макогона является то, что российская компания «не совсем коммерческая организация», а газ по его словам всегда был «элементом политики» России, что якобы «крайне негативно» сказывается на компании.
По словам главы украинской ГТС если бы Газпром был исключительно коммерческой организацией, то Киев и Москва смогли бы сотрудничать успешно и обеспечивать транзит газа из РФ в ЕС.
Макогон также заявил, что самой большой угрозой для Киева является запуск обходных газопроводов, так как в этом случае Киев лишится дохода за транзит газа.
Читайте также: 73% доходов оператора ГТС Украины получены за транзит российского газа
Напомним, за первое полугодие текущего года 73% дохода украинский оператор ГТС получил за транзит газа из России в страны Европейского Союза и Молдавию. Остальные 27% доходов ГТС составляет оплата услуг транспортировки газа на Украине, услуги по суточной балансировке и другие услуги.