Баку, , 07:13 — REGNUM Вооружённые силы Азербайджана прекратят боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что армянская сторона первой пойдёт на такой же шаг, заявил 23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Figaro.

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«Нужно всего лишь, чтобы Армения прекратила огонь. А потом именно дипломатам предстоит действовать», — сказал он.

Алиев добавил, что в этом случае Баку сможет остановить боевые действия незамедлительно. Кроме того, подчеркнул азербайджанский лидер, Армения должна признать принципы урегулирования конфликта, определённые сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, Францией и США.

«После этого мы вернемся за стол переговоров», — пообещал Алиев.

В интервью он отметил, что ситуация в Нагорном Карабахе изменилась. В частности, там отсутствуют условия для сохранения статуса-кво, а старая линия соприкосновения более не существует.

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