Брюссель, , 06:51 — REGNUM Закупка и испытания Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 вызывает озабоченность у НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе брифинга по итогам заседания министров обороны стран блока.

По его словам, для НАТО важно, чтобы вооружения всех государств альянса были совместимы друг с другом, что невозможно при использовании турецкой стороной комплексов С-400, которые нельзя интегрировать в единую систему ПРО.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция проведет и будет продолжать проводить испытания С-400 вопреки мнению США в этом вопросе.

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