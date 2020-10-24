Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Соединённые Штаты прибегли к нелегитимным процедурам, введя односторонние санкции против российского ЦНИИ химии и механики, заявил 24 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией (США) обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики», — цитируют в диппредставительстве слова посла.

Антонов добавил, что Россия, в отличие от США, «не ведет наступательные операции в киберсфере», поскольку подобная вредоносная деятельность противоречит принципам российской внешней политики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США ввели санкции против российского института поскольку считают его причастным к кибератакам на компьютерные сети американских предприятий. Доказательств этим обвинениям в Вашингтоне не предоставили.

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