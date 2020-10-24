Прага, , 06:21 — REGNUM Заявление об отставке по собственному желанию не намерен подавить министр здравоохранения Чехии Роман Прымула, несмотря на призыв чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом глава ведовства заявил журналистам.

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Ранее Прымулу обвинили в нарушении карантинных мер. Министр отверг все обвинения, но отметил, что у Бабиша есть полномочия отправить его в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Романа Прымулы разгорелся после публикации в чешской газете «Молния». В ней утверждалось, что 21 октября глава минздрава посетил один из ресторанов в Праге, несмотря на временный запрет на работу подобного рода заведений. Позже Андрей Бабиш потребовал от министра уйти в отставку.

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