Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Правила осуществления денежных переводов на Кубу вновь ужесточил минфин США. Соответствующий документ размещен на портале официальных документов американского правительства.

Решение вступит в силу через 30 дней с момента обнародования этой информации. Целью указанного шага называется дальнейшее воплощение внешней политики президента США Дональда Трампа в отношении Кубы через давление с помощью финансовых рычагов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Дональд Трамп объявил об ужесточении политики США в отношении Кубы и отменил все шаги его предшественника Барака Обамы, направленные на улучшение отношений с латиноамериканской республикой.

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