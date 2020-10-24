Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден в ходе предвыборной кампании потратил на телерекламу рекордную в истории страны сумму, сообщает газета The Hill со ссылкой на отчет компании Advertising Analytics.

По ее данным, на телерекламу за всю кампанию Байден потратил $582 млн. Из них $45 млн были потрачены только за прошедшую неделю. Это значительно превосходит расходы действующего главы Белого дома Дональда Трампа, который за два года вложил в проведение избирательной кампании $342 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября телекомпания CNN провела соцопрос по итогам заключительных теледебатов между Трампом и Байденом. По данным компании, 53% респондентов заявили, что на дебатах победил кандидат от демократов. За Трампа высказались лишь 39% участников опроса.