Тегеран, , 09:15 — REGNUM 23 октября официальный представитель иранского правительства заявил, что Иран не будет продавать оружие всем странам Ближнего Востока и не хочет, чтобы регион превратился в склад оружия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Рабиеи сделал это замечание, отметив, что эмбарго на поставки оружия Ирану было снято на основе положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Международное сообщество признало легитимность Исламской Республики Иран и положило конец иранофобии Трампа», — заявил он, подчеркнув: «Ни одна страна в мире не последовала за действующим президентом США, а санкции, которые были изначально введены незаконным образом, в настоящий момент сняты».

Далее иранский чиновник отметил, что Исламская Республика стремится к поддержанию мира и не хочет, чтобы регион превратился в склад оружия. «Политика США заключается в том, чтобы превратить регион в склад оружия и получать доход для американских оружейных компаний, а их интересы всегда будут иметь приоритет над человеческими жизнями», — заявил он.