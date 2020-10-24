Ла-Пас, , 05:32 — REGNUM Победивший на выборах президента Боливии Луис Арсе, являющийся соратником бывшего президента Эво Моралеса, 8 ноября принесёт присягу в качестве главы государства. Об этом говорится в сообщении председателя парламента Евы Копы, 23 октября размещённом на странице верхней палаты парламента в социальной сети Twitter.

«Председатель парламента Ева Копа сообщает, что 29 октября состоится заключительное заседание Законодательного собрания, а 8 ноября состоится инаугурация избранного президента Луиса Арсе Катакора», — говорится в сообщении.

Президентские и парламентские выборы официально состоялись в Боливии 18 октября. Основными претендентами на пост главы государства оказались Луис Арсе, экс-министр экономики и сторонник экс-президента страны Эво Моралеса, и бывший президент Карлос Меса, руководивший страной с октября 2003 года по июнь 2005 года. В результате Луис Арсе набрал более 55% голосов, тем самым одержав убедительную победу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Боливии по итогам прошедших 18 октября всеобщих выборов партия «Движение к социализму» бывшего президента страны Эво Моралеса, лишённого власти в результате правого переворота, получила большинство в обеих палатах парламента.

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