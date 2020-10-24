Тегеран, , 10:14 — REGNUM 23 октября постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в своем послании сослался на подход Соединенных Штатов к международным отношениям, заявив, что действия Вашингтона представляют серьезную угрозу верховенству права на международном уровне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тахт Раванчи выступил с заявлением в шестом комитете 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на тему «Верховенство права на национальном и международном уровнях» (пункт 86 повестки дня).

Он отметил: «С момента создания ООН многосторонность сама по себе была одним из главных достижений системы организации. Однако это важное достижение в настоящее время подвергается серьезным нападкам со стороны односторонних подходов Соединенных Штатов».

«Односторонняя политика США проявляется в выходе из международных договоров и организаций, ведении торговых войн против стран, осуществлении экономического и медицинского терроризма в форме введения бесчеловечных универсальных принудительных мер для достижения политических целей, угрозах международному уголовному суду и его прокурору и т.д.», — заявил иранский дипломат.

«Все это примеры порочного подхода к международному сообществу, который серьезно угрожает верховенству права на международном уровне», — заявил он, отметив, что Исламская Республика Иран, стремясь защитить свои законные права, возбудила два дела в Международном суде.

«Единогласное предварительное постановление суда, требующее от США устранить препятствия, возникшие в результате незаконных действий и решений, принятых после выхода из СВПД, включая ограничения, наложенные на торговлю Ирана в определенных областях, стало еще одним четким свидетельством незаконности санкций Соединенных Штатов», —отметил иранский представитель.