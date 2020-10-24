Брюссель, , 04:57 — REGNUM Приказ начать расширение миссии НАТО в Ираке отдан ответственным военным командующим, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

По его словам, точная численность военнослужащих для обновленной миссии пока не определена. Глава НАТО также отметил, что детальный план по ее развитию рассмотрят на следующей встрече министров обороны стран альянса.

При этом Столтенберг признал, что ранее, в связи с пандемией коронавируса, руководству блока пришлось сократить состав миссии в этой арабской республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность открыть новый космический центр на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

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