Тегеран, , 11:00 — REGNUM 22 октября МИД Пакистана в своём послании заявил о наличии глубоких связей с Исламской Республикой Иран, выразив стремление и готовность к тесному сотрудничеству с дружественным государством во всех областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 октября.

Официальный представитель МИД Пакистана Захид Хафиз Чаудри, отвечая на вопросы журналистов во время своего еженедельного брифинга в Исламабаде, заявил о намерении страны в дальнейшем расширять двусторонние отношения в областях, представляющих взаимный интерес.

«Пакистан и Иран имеют дружеские отношения, основанные на общей истории и культуре, при этом мы продолжаем тесно сотрудничать с Ираном во всех областях, в частности в торговой сфере», — сказал он.

Напомним, что ранее посольство Исламской Республики Иран в Пакистане в своем послании заявило, что Тегеран рассматривает взаимодействие и сотрудничество с другими странами, особенно с соседями, в качестве основополагающего принципа своей внешней политики.