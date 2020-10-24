Ла-Пас, , 04:15 — REGNUM В Боливии по итогам прошедших 18 октября всеобщих выборов партия «Движение к социализму» бывшего президента страны Эво Моралеса, лишённого власти в результате правого переворота, получила большинство в обеих палатах парламента. Об этом 23 октября сообщает Высший избирательный суд (ВИС) Боливии.

По его данным, партия «Движение к социализму» получила 75 из 130 мандатов в палате депутатов (нижней палате) и 21 из 36 мандатов в палате сенаторов. Вторым по числу мест в парламенте страны стал левоцентристский альянс «Гражданское общество», получивший 39 депутатских мандатов и 11 мест в сенате. Остальные места достались правому альянсу «Мы верим».

Также ВИС окончательно подтвердил, что бывший министр экономики Луис Арсе, представляющий партию «Движение к социализму» одержал победу на президентских выборах.

Ранее в письме, направленном новому главе государства, президент России Владимир Путин поздравил Арсе с победой на выборах и предложил продолжить «конструктивное и двустороннее сотрудничество», которое обе страны имели при правительстве Эво Моралеса.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Боливии Луис Арсе заявил, что республика будет укреплять отношения с Россией.

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