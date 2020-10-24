Нью-Йорк, США, , 04:11 — REGNUM Резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, расположенная в штате Флорида, превратится в «город-призрак» после отставки главы государства, считает мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так градоначальник ответил американскому лидеру на его высказывание на теледебатах о том, что «Нью-Йорк — это город призрак».

Билл де Блазио «Жители Нью-Йорка возрождают наш город больше, чем когда бы то ни было. Это не что иное, как героизм. Единственным городом-призраком станет Мар-а-Лаго после того, как вас отправят в отставку в день выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября, в ходе дебатов между Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демпартии Джо Байденом, глава Белого дома заявил, что из-за ограничительных мер по коронавирусу Нью-Йорк превратился в город-призрак, а бизнес в нем умирает, и следует запустить экономику и открыть школы.

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