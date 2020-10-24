Киев, , 03:40 — REGNUM С полуночи 24 октября на Украине наступил «день тишины», в течение которого политические партии и кандидаты не могут проводить агитацию в соответствии с частью 2 стать 54 украинского закона о местных выборах.

«Запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) от имени кандидатов, местных организаций партий», — говорится в законе.

Участники избирательного процесса не смогут также проводить концерты, спектакли, спортивные соревнования и другие мероприятия, если они связаны с политической агитацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что местные выборы на Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Накануне в Центральной избирательной комиссии страны предупредили, что подсчёт голосов на выборах будет длительным.

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