Берлин, , 03:39 — REGNUM В Берлине с 24 октября вступили в силу новые правила ношения защитных масок, впервые с начала пандемии предписывающие жителям столицы носить средства защиты в ряде мест на открытом воздухе, а также везде, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра. Также в два раза сокращается лимит собраний граждан.

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До последнего времени носить маски было необходимо в магазинах, общественном транспорте, школах, музеях и библиотеках. Требовать надевать маску в Берлине теперь будут на всех рынках и на десяти самых оживлённых улицах. Собираться на мероприятия на открытом воздухе ранее разрешалось до 50 человек, теперь — только до 25. В помещениях лимит собраний сократился с 25 до 10 человек.

Напомним, что столица Германии в последние недели стала одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. Отмечается, что одной из основных причин увеличения статистики заражений являются нелегальные вечеринки и несоблюдение правил дистанцирования в заведениях и при проведении частных мероприятий. Также в Германии стали делать намного больше тестов на коронавирус — до одного миллиона в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные и региональные власти в Германии договорились ужесточить меры по борьбе с эпидемией коронавируса, но будут делать это в зависимости от ситуации в определённых районах. Об этом говорится в распространённом 14 октября заявлении, принятом по итогам встречи канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами земель ФРГ.

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